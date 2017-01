Mooi pensioen regelen? Belazer de boel bij Volkswagen!

Duitse media hebben uitgeplozen wat ex-CEO Martin Winterkorn voor vergoeding krijgt na zijn ontslag bij Volkswagen.

En geloof ons: dat “pensioen” is niet mals. Vanaf deze maand krijgt Winterkorn, die moest aftreden na het Dieselgate-schandaal, zijn oudedagvoorziening. Per dag beurt de gewezen topman het fijne bedrag van ongeveer 3.100 euro. Per dag ja, we zeggen het nog maar een keer. Ook heeft Winterkorn (69) de rest van zijn tijd hier op aarde beschikking over een dienstauto.

Het pensioen komt tot stand op basis van de 35 dienstjaren van Winterkorn. Hij heeft recht op 70% van zijn laatst verdiende loon (1,6 miljoen euro), wat neerkomt op een bedrag van 93.000 euro per maand. Zijn jullie ook zo benieuwd of de aandeelhouders het hiermee eens zijn? Aan de andere kant: dankzij de strapatsen van Winterkorn hebben diezelfde aandeelhouders lange tijd kunnen zwemmen in dividenden. Dat werpt wellicht een iets ander licht op de zaak.

Naast de riante maandelijkse vergoeding heeft Winterkorn bij zijn afscheid ook al het bedrag van 1,7 miljoen euro. Verbaasd? Niet echt. Check hier maar eens wat voormalig Porsche CEO Wendelin Wiedeking (ook geen lieverdje) bij z’n afscheid meekreeg. (Via: Bild)