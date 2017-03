Mooi, we kunnen gewoon met dikke V8-en blijven rijden

Die conclusie kunnen we in ieder geval trekken uit onderzoek van Elisenda Bakker.

Elisenda schreef namelijk haar proefschrift genaamd Frictional and transport properties of simulated faults in CO2 storage reservoirs and clay-rich caprocks (download jouw exemplaar hier) over het opslaan van CO2 in de grond. Om een lang verhaal kort te maken: we kunnen die vermaledijde koolstofdioxide moleculen gewoon de grond in boren spuiten.

Het proces van koolstofafvang en -opslag, beter bekend onder de Engelse term Carbon Capture and Storage (CCS), wordt door velen gezien als een (tijdelijke) oplossing voor de hoeveelheid CO2 in de lucht. De gedachtengang is vergelijkbaar met degene die je misschien zelf nog steeds gebruikt op je slaapkamer. Ligt er hier en daar rommel: prop het dan gewoon weg onder je bed.

Je hoeft geen Einstein te heten om je te realiseren dat de opslag van gas in de grond niet oneindig door kan gaan. Bovendien brengt het proces ook mogelijk risico’s met zich mee. De aarde waar de CO2 ingepropt wordt zou kunnen gaan verschuiven. Daarbij zou het gas ook stiekem toch weg kunnen lekken naar de atmosfeer. Elisenda onderzocht hoe reëel deze risico’s zijn.

Wat blijkt: de risico’s zijn klein en de opslagcapaciteit is enorm. Volgens de onderzoekster worden gesteenten als zandsteen en schalie nauwelijks aangetast door de injectie van CO2. Daarbij kunnen we alleen al in de grond onder de Noordzee 1.200 Megaton CO2 wegproppen. Waarschijnlijk zegt dat cijfer je niet veel, dus ter vergelijking: op de Nationale Klimaattop van vorig jaar is afgesproken om de CO2-uitstoot met 17,6 megaton terug te dringen.

Gezien het feit dat Peak Oil inmiddels ook dood is en we dus nog decennia lang olie kunnen stoken, is het optelsommetje makkelijk. We kunnen voorlopig nog wel even verkwistend gas blijven geven.