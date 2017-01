Morgen ontploffen er bommen bij Schiphol, A4 even dicht

Kort, maar bijzonder oponthoud op de A4 bij Schiphol morgen.

Zondagochtend rond 9:00 zal de A4 bij Schiphol in beide richtingen worden afgesloten. De reden: een tweetal bommen die zullen exploderen. Het gaat om twee blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog, die geruimd worden in verband met de aanleg van een kassencomplex nabij Rijsenhout. Dat is ruwweg ter hoogte van het Shell-station met het restaurant boven de snelweg.

Hoewel de bommen vermoedelijk nog een beste klap zullen geven, filteren aangelegde springputten gevuld met zand het meeste spektakel weg. In de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitsers iets ten zuiden van Schiphol een schijnvliegveld, wat vervolgens door de Geallieerden werd gebombardeerd. Zo’n 75 jaar later worden in die regio nog met enige regelmaat onontplofte aandenken uit die periode gevonden. Vermoedelijk is de kust na een kwartier weer veilig en kun je je reis over de A4 vervatten.

Foto: @diederik888 op Autojunk.nl