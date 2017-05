MotoGP-kampioensrijder Nicky Hayden (35) overleden

De nog zeer jonge Amerikaan is overleden aan zijn verwondingen. Hayden werd vorige week aangereden.

De 35-jarige Hayden raakte vorige week betrokken bij een fietsongeval. Een Peugeot schepte de motorcoureur in Italië. De Amerikaan, die het wereldkampioenschap MotoGP in 2006 op zijn naam wist te zetten, liep zware verwondingen op. De Honda-rijder belandde in een ziekenhuis. Daar bleek de coureur zwaar hersenletsel te hebben opgelopen.

Hayden wist niet te herstellen van zijn ongeval. Zijn lichaam gaf vandaag op. De motorrijder lag afgelopen week op de intensive care van het Bufalini ziekenhuis in Cesena.

De Amerikaan was in Italië voor zijn sport. Nicky Hayden reed in de World Superbike-klasse en vorige week zondag pakte hij de 12de plek tijdens de race op Imola. Het ongeval gebeurde afgelopen woensdag.