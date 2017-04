Motoragent staat voor paal in Helmond

Het wordt tijd dat we eens paal en perk stellen aan al die crashes met politievoertuigen.

Het is namelijk weer eens zover. Dit maal betreft het geen afgeschreven vierwieler, maar een motoragent die zijn stalen ros in de kreukels gereden heeft. Het incident vond vandaag plaats in Helmond, een gemeente die al jarenlang Brabant Zuid-Oost ontsiert.

Ter verdediging van de dienstklopper: hij was op het moment van het ongeval in ‘hot pursuit’. Na de melding dat er een snoodaard een winkeldiefstal met geweld had gepleegd, werd de achtervolging ingezet. Maar die achtervolging duurde waarschijnlijk niet heel lang. De plaats van de crash is namelijk zo’n 200 meter verwijderd van het politiestation.

Enfin, de 38-jarige dader kon later alsnog worden aangehouden in zijn eigen woning op basis van het signalement van de man. Daardoor lijkt de crash nog nodelozer te zijn geweest, maar goed dat kon de agent van te voren natuurlijk ook niet weten.

Het ego van de bromsnor zal wel een deukje opgelopen hebben. In tegenstelling tot Richard Hammond heeft hij de val van zijn voetstuk motor verder zonder kleerscheuren doorstaan. Op Instagram steekt een collega hem alvast een hart onder de riem door middel van de nodige hashtags.