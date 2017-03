MSO maakt van de 720s een sexy apparaat

Zo, de nieuwe supercar uit Woking is niet meer zo saai.

Gister schreef ik bij de presentatie van de nieuwe McLaren 720s dat ik de auto een beetje saai vond. Alsof McLaren Special Operations stiekem meelas, want vandaag droppen ze een wel heel smakelijke smakelijke 720s op het web. Dankzij interessante kleurencombinaties vergeet je de drukke lijnen van de supercar en is de Brit opeens een lust voor het oog.

Met deze creatie willen ze bij MSO laten zien dat men niet hoeft te kiezen voor een oranje, grijze of blauwe 720s: bij de bespoke afdeling van McLaren is alles mogelijk. Wel even extra lappen natuurlijk, maar daar zullen toekomstige 720s-eigenaren vast niet wakker van liggen. De supercar heeft namelijk een prijskaartje vanaf 320.035 euro. Kan die MSO-gekkigheid er ook nog wel bij, toch?

De getoonde creatie luistert naar de naam MSO 720S Velocity en bestaat uit twee rode tinten die in elkaar overlopen. Nerello Red en Volcano Red, voor de detailliefhebbers onder ons. Dat rode thema zie je ook weer terug in het interieur. De velgen werden gespoten in metallic-brons. Voor de rest een hele rits aan carbon opties dat het MSO-feestje compleet maakt.

McLaren is de lulligste niet en heeft bekendgemaakt wat het mag gaan kosten om je 720s als deze Velocity geleverd te krijgen. 335.000 pond, oftewel 385k in euro’s. Naast de Velocity hebben ze bij MSO nog vier andere kant-en-klare thema’s voor je liggen. De andere thema’s luisteren naar de naam GT, Pacific, Track en Stealth.