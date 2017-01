Mugen maakt een monstertje van de Honda S660

Een supercar, maar dan in de schaal 1:2.

Ik zal niet onder stoelen of banken steken dat ik een zwak heb voor de Honda S660. Hoewel ik er vermoedelijk niet eens in pas, was ik enigszins gepikeerd toen Honda overwoog de Kei-sportcar wel in Amerika te gaan verkopen, maar niet in Europa. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan trouwens, de S660 blijft JDM.

Huistuner Mugen kwam al eerder met bodykits voor de S660, maar pakt het op de Tokyo Autoshow 2017 wat serieuzer aan met de GARU. Dit is feitelijk een S660, maar dan met een volledig nieuw ontworpen body, veel agressiever dan het origineel. De looks van een supercar, maar dan een stuk kleiner. En een stuk langzamer ook trouwens, want omwille van de keicar-regels perst het 0.66l-blokje er met behulp van een turbo nog altijd maar 64 pk uit. Productieplannen zijn er vooralsnog niet.