N-large it: Novitec maakt je Ferrari 488 veel dikker

Chicks graven dat naar verluidt.

Bij de Duitse tuner Novitec kan je sinds jaar en dag terecht voor de nodige tuning van Italiaanse raspaardjes. Sinds 2013 doen ze trouwens ook rasstieren onder het Novitec Torado-label. Maar goed, we dwalen af.

Bij de tuner uit Beieren kan je zowel terecht voor de OEM+ look als voor non plus ultra extravaganza. Voor de laatste categorie gebruiken ze al enige tijd de benaming N-largo. Het bekendste voorbeeld hiervan is waarschijnlijk de Ferrari F12 N-Largo. Voor deze creatie ruilt Novitec de klassieke uitstraling van de V12 coupé in voor een wilde widebody-kit en een uitlaatorkest dat door merg en been gaat.

De F12 N-largo is bij een bepaalde groep mensen uitgegroeid tot een cult classic, dus hoopt Novitec het trucje nog eens te herhalen met de 488. Ook Ferrari’s middenmotor-V8 moet aan de N-Largo behandeling geloven en krijgt een maar liefst veertien centimeter bredere koets. Daarbij wordt ook de motor wat gekieteld van 670 pk naar 772 pk, maar dat deed Novitec voorheen ook al voor je als je het ze vriendelijk vroeg.

Die 772 pk is overigens wat minder dan andere tuners uit het blok peuren. Mogelijk is Novitec er iets meer dan de gemiddelde tupperware-baas op gericht dat alles ook heel blijft. Via de Manettino op het stuur kan je de tuning zelfs ‘uitzetten’ waardoor je de standaard 670 pk tot je beschikking hebt.