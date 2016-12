Naar welke plaatjes keek je in 2016?

Meer lijstjes!

De champagne wordt alweer bijna ontkurkt en de oliebollen knetteren in het vet, dus we pompen er nog een lijstje achteraan. Ditmaal veel visueel spektakel met de meest spraakmakende plaatjes van 2016. Crashes, primeurs, lekkages en vastgoed: het komt allemaal voorbij.

Nr. 14 Nederlandse inbrekers crashen Audi RS4 in Duitsland

Audi’s en plofkrakers vormen een duo dat garant staat voor vele kliks. Laten we hopen dat er niet al teveel voorbeelden meer bij komen…

Nr. 13 Politie op proletenjacht in centrum van Rotterdam

Etnische profilering was een hot item in 2016. Logisch dus dat deze in het lijstje staat.

Nr. 12 Ferrari 458 Spider sneuvelt in Arnhem [updated]

Voor autoliefhebbers kijken we opmerkelijk graag naar kapotte auto’s, zeker als het een nationale crash betreft.

Nr. 11 Ouder Nederlands echtpaar koopt Ford Focus RS

Still going strong! Dit oudere echtpaar doet wat we stiekem allemaal zouden willen, ze kochten een splinternieuwe Focus RS.





Nr. 10 Live uit Genève: de Volvo V90

Na de S90 waren jullie benieuwd hoe de bips van de V90 er in het echt uitziet.

Nr. 9 Alfa Romeo Giulia voor de gewone man is hier [updated]

Alfa introduceerde de Giulia als Quadrifoglio, maar ook de burgermansversie kon op een hoop omhoog gestoken duimpjes rekenen. Maar goed, het is dan ook de Autoblog Auto van het Jaar!

Nr. 8 Dit is de Ferrari GTC4Lusso, de nieuwe FF

De “opvolger” van de Ferrari FF is leverbaar met een heuse V8, maar dat was bij de introductie nog niet bekend. Een nieuwe Ferrari kan echter altijd op kliks rekenen.

Nr. 7 BREEK: Bugatti Chiron, specs en foto’s!

Na lang leuren met special editions van de Veyron kwam ‘ie dan eindelijk: de Bugatti Chiron! Nóg dikkere specs, een minstens even discutabel uiterlijk en techniek om van te watertanden.

Nr. 6 Officieel: de Maserati Levante

Maserati kwam vrij laat met een SUV op de proppen en daar was dan ineens de Levante. Gaat dit een verkooptopper worden?

Nr. 5 Daar zal je hem hebben, de nieuwe Volvo V90

Een autofabrikant die z’n nieuwe model onder de pet houdt tot de geplande introductiedatum: het komt anno nu bijna niet meer voor. Van de V90 lekten -al dan niet bewust- eveneens plaatjes het web op.

Nr. 4 BREEK: Mercedes E-Klasse van alle kanten! [updated]

Nóg een lekgeval! De E-klasse kan standaard rekenen op een stortvloed aan taxi-mopjes, maar ondertussen konden we niet wachten om de nieuwe Benz van alle kanten te bewonderen.

Nr. 3 Gelekt: de nieuwe Porsche Panamera [updated]

We lekken rustig even verder en ditmaal is het de nieuwe Porsche Panamera die op een hoop kliks kon rekenen. Uiteraard hadden vele lezers hun walvisgrappen paraat.

Nr. 2 Tesla Model 3: de langverwachte elektro-instapper is officieel

Een echte petrolhead haalt z’n neus op voor EV’s en toch waren velen maar wát benieuwd naar die nieuwe instapTesla.

Nr. 1 Nederlandse villa biedt plaats aan 1.000 m2 auto’s

En op nummer één staat geen auto maar een huis, ondanks de verzameling Fundablog-grappen die op de redactiekoelkast hangt. Kennelijk kijken jullie gewoon liever naar bakstenen dan naar wielen.