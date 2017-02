Naïef? Porsche niet blij met huidige reputatie 911 R

Tja Porsche. Wat had je dan verwacht?

Over de 911 R (rijtest) is al voldoende gezegd en geschreven. Het is een auto voor de purist, alleen doen veel eigenaren geen zak met hun R vanwege de angst om minder winst te maken op het gelimiteerde apparaat. En juist daar zit het probleem. In gesprek met Pistonheads zeg Porsche-topman Andreas Preuninger het te betreuren dat veel 911 R-eigenaren ervoor kiezen om het ding in een garage te stallen.

“We zijn geen beleggingsfonds. We zijn een bedrijf die auto’s produceren.”, aldus de heer Preuninger. Door de 911 R in een beperkte oplage te bouwen is de speciale Porker wel degelijk een belegging geworden. Of het model in de (nabije) toekomst net zoveel waard blijft als nu is de hamvraag. De facelift van de 991 GT3 staat voor de deur en naar verluidt keert de handbak weer terug. Dezelfde handbak die op dit moment wordt gebruikt in de 911 R. Dit kan invloed hebben op de waarde van het 500 pk sterke elfje.

De topman zegt dat de R hoe dan ook van speciale waarde zal blijven. Hij verwijst naar de 911 GT3 RS 4.0 (rijtest), de ultieme 997 die vandaag de dag gemiddeld voor meer dan een half miljoen dollar van de hand wordt gedaan.

Fotocredit: @spotcrewda op Autojunk