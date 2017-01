Nederland krijgt primeur met eerste écht rechte weg

Jij vindt de A2 tussen Amsterdam en Utrecht al slaapverwekkend recht?

Dan kun je binnenkort beter niet naar Noord-Groningen, want daar is John Körmeling begonnen aan de eerste écht rechte weg ter wereld. Een weg die niet alleen recht is omdat hij geen bochten heeft, maar die ook niet beïnvloed wordt door de kromming van het aardoppervlak.

Körmeling bouwt de weg niet om infrastructurele redenen, maar als kunst welke de kromming van de aarde zichtbaar moet maken. Hij wil ons ‘laten beseffen dat we niet op vlak terrein staan’ aldus de kunstenaar tegenover het AD. De zes kilometer lange weg komt te liggen op een ‘kaarsrechte’ dijk in Noord-Groningen, ter hoogte van Hornhuizen.

Grote vraag is natuurlijk: als het midden gelijk ligt met het oppervlak, hoe hoog moeten beide uiteinden na drie kilometer dan liggen? Een magere 70 centimeter, dus voor een écht imposant effect mag de weg nog wel een paar kilometer worden doorgetrokken. Een beetje zoals op mijn Photoshop-kunstwerk hierboven eigenlijk. Het Groningse kunstwerk luistert naar de naam Hollandweg en moet later dit jaar af zijn.

Je zou John Körmeling overigens kunnen kennen van eerdere kunstwerken, zoals een reuzenrad voor auto’s, een draaiend huis op een rotonde in Tilburg of een zelfgebouwde auto die toentertijd de laagste ter wereld was.