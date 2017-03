Nederlander is een van de beste RR-monteurs ter wereld

Waar een klein land groot in kan zijn!

Frank van Dam, monteur bij Cito Motors te Eindhoven en op de foto hieronder aan het werk, is benoemd tot Rolls-Royce Master Technician. Voor je denkt dat je deze titel cadeau krijgt bij de viering van je 25-jarige dienstverband: Van Dam is nu één van de drie Master Technicians die het Britse merk tot dusver wereldwijd heeft benoemd!

Wat je dan wel moet doen voor deze prestigieuze titel? Pittige cursussen volgen en daarna meerdere tests succesvol afronden. Daarbij wordt niet alleen praktische maar ook theoretische kennis getest. Bovendien helpt ervaring een handje mee.

De baas van Frank, Marissa van Laarhoven, vindt het niet meer dan logisch dat haar monteur is onderscheiden door Rolls-Royce. “Rolls-Royce neemt alleen genoegen met het beste en dat bieden wij. De benoeming van Frank was voor ons geen verrassing, hij levert al jaren de kwaliteit die bij Rolls-Royce hoort.” Overigens willen we Marissa zelf graag benoemen tot de mooiste Rolls-Royce importeur ter wereld, maar we weten niet of die prijs al bestaat.

Headerfoto: RR Dawn bij Cito Motors, @larsyboy1997 via Autojunk