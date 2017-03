Nederlanders kopen weer ‘dikke’ auto’s!

Vrolijk autonieuws op deze prachtige maandagmorgen.

Het belangrijkste nieuws is dat er in de maanden januari en februari van dit jaar aanzienlijk meer auto’s zijn verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar vonden 83.470 auto’s in de eerste maanden een nieuwe baas, in 2016 waren dat slechts 68.639 exemplaren. Maar er is meer, veel meer!

Nog interessanter is dat de vraag lijkt te verschuiven naar de dikkere segmenten. We zetten per segment de aantallen van 2016 en 2017 én de procentuele stijging of daling voor je onder elkaar.

Segment Voorbeeld Verkoop '16 Verkoop '17 Verschil A-segment Hyundai i10 15.362 15.382 + 0,1% B-segment Renault Clio 15.538 18.024 + 16% C-segment Peugeot 308 13.794 16.703 + 21,1% D-segment BMW 3-serie 5.687 6.808 + 19,7% E-segment Tesla Model S 1.081 1.797 + 66,2% F-segment Mercedes S-klasse 182 833 + 357,7% G-segment Audi TT 89 98 + 10,1% H-segment Porsche 911 328 403 + 22,9% I-segment Bentley 16 116 + 625% J-segment Renault Scenic 4.191 4.206 + 0,4% K-segment Ford S-Max 549 296 - 46,1% L-segment Mitsubishi Outlander 9.879 15.982 + 61,8% M-segment Volvo XC90 1.267 2.077 + 63,9% Overig 9 22 + 144,4%

Wat schetst onze verbazing? A-segmenters zijn nog steeds erg populair in Nederland, maar intussen voeren de SUV’s uit het L-segment de verkooplijsten aan. Verder zit de Nederlandse consument niet echt meer te wachten op MPV’s uit het K-segment, wordt er driftig geshopt in de topklasse (F-segment) en zijn Rolls-Royces en Bentleys uit het I-segment amper aan te slepen.

Het moge in elk geval duidelijk zijn dat ’s lands wagenpark in hoog tempo interessanter wordt. Laten we hopen dat deze trend doorzet. (Cijfers via Aumacon)

Foto: Aston Martin DB11 bij de dealer, door @pscarphotography via Autojunk