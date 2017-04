Nederlanders zijn het minst bang voor verkeersaso’s

NO FEAR-stickers voelden nog nooit meer op hun plaats. In vergelijking met onze Europese broeders stappen wij Nederlanders zonder angst voor anderen achter het stuur.

Marktonderzoeksbreau Ipsos heeft een enquête uitgevoerd om het gedrag van de Europeaan achter het stuur in kaart te brengen. Het onderzoek onder 12.429 Europeanen bestrijkt een breed scala aan issues. Hoe lang zitten we achter het stuur, hoe vaak toeteren we, halen we rechts in en kijken we op onze telefoon? We lichten een paar opvallende zaken voor je uit.

Nederlanders beschouwen onoplettendheid als het grootste gevaar in het verkeer

Maar liefst 75 procent van de Nederlandse automobilisten geeft aan dat onoplettendheid het grootste risico vormt in het verkeer. We scoren op dit vlak het hoogst van alle Europeanen. Gemiddeld genomen vindt maar 57 procent van de Europeanen onoplettendheid het grootste risico. Een verklaring voor dit gegeven is dat in andere landen alcohol- of drugsgebruik achter het stuur als een grotere risicofactor wordt gezien. Kennelijk luisterden de ondervraagden uit ons land nooit naar Giel Beelen.



Nederlanders zijn het minste bezig met SMS-en of hun mail checken achter het stuur

Gemiddeld geeft 24 procent van de Europeanen wel eens aan op deze manier met hun telefoon in de weer te zijn achter het stuur. In Nederland ligt dit percentage echter op ‘slechts’ 16 procent. Dat is precies twee keer zo weinig als de koploper op dit vlak. Dat is namelijk Italië, waar 32 procent er lustig op los typt achter het stuur.

Nederlanders hebben het minste angst voor hun medeweggebruikers

Dat neemt niet weg dat we met zijn allen wanneer we denken aan ongelukken vooral wijzen naar het risico dat andere weggebruikers vormen. Zelf zijn we natuurlijk prima in staat zonder kleerscheuren op de plaats van bestemming aan te komen, maar ja je hebt nou eenmaal totaalmalloten op de weg. Gemiddeld geeft maar liefst 80 procent van alle Europeanen aan dat ze wel eens bang zijn voor agressief rijgedrag van anderen in het verkeer. Slowakije scoort het slechtste op dit vlak. Toevallig wordt daar ook de Audi Q7 (rijtest) gemaakt. Ik stip het maar even aan. Nederland scoort juist het allerbeste op dit vlak, hoewel ook hier nog steeds 65 procent aangeeft wel eens bang te zijn voor verkeersaso’s.



Nederlanders nemen eerder dan alle andere Europeanen even een pauze naast de weg

Bij het rijden van lange afstanden zeggen wij dat het na gemiddeld 2 uur en 46 minuten tijd is om even de benen te strekken. Hiermee geven we er zelfs eerder dan de Fransen de brui aan, die twee minuten later hun auto aan de kant van de weg zetten. Gemiddeld eten Europeanen pas na 3 uur en 14 minuten een KitKat. De -je verwacht het niet- Polen houden het langer vol: zij stoppen pas na 4 uur en 2 minuten. Om scherp te blijven wordt eigenlijk aangeraden na iedere twee uur even uit te stappen.

Belgen zijn notoire rechts-inhalers

Terwijl wij Nederlanders het dus eigenlijk vrij goed doen ten opzichte van de andere Europeanen, blijkt dat de Belgen enorm gevaarlijk zijn. Zij halen het vaakst rechts in van iedereen. 41 procent van de Guust-en en Lieve’s halen deze gevaarlijk manoeuvre wel eens uit. Gemiddeld doen slechts 31 procent van de Europeanen dat. Tevens zijn de Belgen na de Spanjaarden en Italianen de meest enthousiaste toeteraars.