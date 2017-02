Nederlandse automarkt groeide met 27 procent in januari!

Komt er na magere jaren nu wat licht aan het eind van de tunnel?

Door schommelingen in het bijtellingsbeleid stond de automarkt al enige tijd onder druk. Werd er een regeling afgeschaft of minder soepel gemaakt, dan werden er eind van dat jaar nog snel een hoop auto’s op kenteken gezet, terwijl er in het begin van het nieuwe jaar amper nog een auto werd gekocht. Uiteindelijk zou 2016 een rampzalig jaar worden, met januari als dieptepunt, aangezien iedereen nog even snel in 2015 een plug-in met 7 procent of een zuinige diesel met 14 procent wilde leasen.

Hoe anders is dat dit jaar. Hoewel er in december gerust nog wat extra plug-in hybrides tegen 15 procent bijtelling op kenteken zijn gezet, tel je over elke auto in 2017 22 procent bij. Dat is voor een grote groep auto’s juist voordeliger dan de 25 procent die het voorheen was en dus zien we een omgekeerd effect in januari.

In totaal werden in Nederland 51.536 auto’s op kenteken gezet aldus de European Automobile Manufactures Association (ACEA), liefst 27,1 procent meer dan diezelfde maand een jaar eerder. Daarmee zijn we bijna het beste jongetje uit het Europese klasje, alleen in Letland was de percentuele stijging beter (+ 32,7 procent). Daar moet wel bij vermeld worden dat met 1445 registraties Letland ook gelijk de kleinste afzetmarkt voor nieuwe auto’s is. Laten we vooral hopen dat de Nederlandse automarkt blijvend aantrekt, de importeurs hebben het immers al zwaar genoeg.

Met 281.877 registraties is de VAG de grootste autofabrikant in Januari, met ruim twee keer zo veel registraties als PSA op plek twee. Ook als je per automerk kijkt gaat Volkswagen ( 136.558) ruimschoots aan de leiding, op gepaste afstand gevolgd door Opel (74.315), Renault (72.908) en Peugeot (71.375). Slechts drie merken verkochten minder auto’s dan in januari 2016: Mazda, Honda en Land Rover. Grootste percentuele stijgers zijn Maserati, Jaguar en Lada, al werden er evengoed slechts 281 van die sympathieke Russische auto’s op kenteken gezet in de Europese Unie.



Foto: @spotcrewda op Autojunk.nl