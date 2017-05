Nederlandse politie heeft een automerk gekozen

Brute Dodge Chargers? Dikke BMW's? Het is bekend welk automerk de Nederlandse politie straks gaat rijden.

De politie heeft de afgelopen periode diverse voertuigen getest. Het contract met PON liep af en vanwege een corruptieschandaal tussen de politie en de importeur behoorde onder andere Volkswagen niet meer tot de mogelijkheden. Automotive management weet vandaag te berichten dat de Nederlandse politie Mercedes heeft uitgekozen als opvolger. Het gaat hier om een voorlopige gunning, dus er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.

De Duitse autofabrikant mag straks opvallende politieauto’s- en busjes gaan leveren. Nederlandse agenten komen te rollen in B-klasse’s en Vito’s. VDL Bus in Venlo zal de Mercedessen ombouwen voor de politie. De autofabrikant is geen onbekende voor Nederlandse politieorganisaties. De Koninklijke Marechaussee maakt bijvoorbeeld al jaren gebruik van de G-klasse en de Mobiele Eenheid rolt per Mercedes Sprinter.

Fotocredit: @dutchstylez op Autojunk. Met dank aan een ieder voor de tip!