Nederlandse uitvinding sloopt sneeuw op Schiphol

We blijven nog even in de winterse sferen met deze opvallende uitvinding van Nederlandse bodem.

Het koude winterweer lijkt inmiddels achter ons te liggen en dus is de kans klein dat we nog een dik pak sneeuw kunnen verwachten. Mocht dit gebeuren dan zijn ze op Schiphol voorbereid op het ergste dankzij de Snowcuber. Een tractor die sneeuw als een stofzuiger opsnuift en vervolgens verplaatst naar een meerijdende vrachtwagen.

De Snowcuber is het idee van ir. Henk Arntz. Vijf jaar geleden nog student Werktuigbouwkunde, begon het idee en de uitvoering van zijn plan. Op diverse vliegvelden, waaronder Schiphol, werd volgens Arntz nog op een ouderwetse en ineffici├źnte manier omgegaan met het afvoeren van sneeuw. Na sneeuwval worden meerdere wagens de landingsbanen opgestuurd om de boel sneeuwvrij te krijgen. Afhankelijk van het weer is dit een tijdrovende taak en gaan deze werkzaamheden dikwijls gepaard met vertragingen voor vluchten. Nu valt dit in Nederland wel mee, maar in andere (Europese) landen is sneeuw in de winter eerder een regel dan uitzondering. De sneeuw wordt verplaatst naar een tijdelijke verzamelplek waardoor een opstelplaats niet door een vliegtuig kan worden bezet.

Vijf jaar geleden presenteerde Arntz een schets aan Schiphol en sinds vorig jaar is de Nederlandse luchthaven in het bezit van de Snowcuber. Vorige week werd de tractor voor het eerst operationeel ingezet. Doordat een vrachtwagen de opgespoten en gecomprimeerde sneeuw direct opvangt blijven de vliegtuigopstelplaatsen vrij en zijn er ook geen heen-en-weer ritjes nodig. Volgens Schiphol zorgt de Snowcube op deze manier voor 50 procent minder uitstoot.

Snocom, het bedrijf achter de Snowcuber, zoekt internationaal de aandacht. Een luchthaven in het Zwitsere Z├╝rich heeft al proeven ondernomen met de machine en het Nederlandse bedrijf heeft tevens de Noord-Amerikaanse markt voor ogen. Een video waarin je de Snocom in actie kunt zien check je op Autojunk.