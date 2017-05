Nederlandse villa komt met TWEE parkeergarages

Eentje voor de man, eentje voor de vrouw.

Er staat weer een parel van een huis te koop op Funda. De woning ligt in de gemeente ’t Harde en is gebouwd in 2004. De fotograaf heeft zijn rolletje volgeschoten, want met niet minder dan 99 foto’s op zak keerde hij terug naar kantoor. Dat was ook wel nodig want dit is een kast van formaat.

De vrijstaande woning heeft een woonoppervlakte van 1.305 vierkante meter. Er zijn 13 kamers (waarvan vijf slaapkamers), drie badkamers, een zwembad, een lift, een jacuzzi, een sauna, een bioscoop en niet één, maar twee parkeergarages.

Garage nummer uno betreft een inpandige garage met een oppervlakte van circa 121 vierkante meter. Je kunt er zo’n vier auto’s in kwijt. Er zijn twee garagedeuren en de ruimte ziet er keurig en modern uit.

De tweede garage bevindt zich in het bijgebouw. Het gaat hier om twee afzonderlijke ruimtes. Helaas heeft de fotograaf hier geen pica’s van, maar via de bijgeleverde plattegrond krijg je een indruk.

De woning staat te koop voor 3.750.000 euro. De advertentie kan hier worden bekeken.