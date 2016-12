Nee! Iemand crashte met een Alfa 8C

Ai, ai, ai...wat zonde van dat mooie Italiaanse blik.

Het onfortuinlijke incident speelde zich af in de buurt van Genève. De Alfa Romeo rijder wilde zoals het een gutmensch betaamt uitwijken voor een klein overstekend beestje, maar verloor daarbij de macht over het stuur van de 8C (rijtest). Volgens 20 Minuten rukte de brandweer uit om de gehavende bolide te bergen.

De auto torpedeerde naast de rijbaan twee dennenbomen, waarvan de takken na de aanvaring niet allemaal meer wonderschoon zijn. Ook de auto is er getuige de plaatjes niet zo best meer aan toe. Vooral de rechterflank ligt behoorlijk in de kreukels, ongetwijfeld tot afgrijzen van Prins Bernhard en andere 8C-liefhebbers. Het goede nieuws is echter dat de bestuurder ongedeerd is uitgestapt.