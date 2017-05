Newey: nieuwe T-wing te weinig om te winnen in Monaco

Red Bull Racing heeft impliciet toegegeven dat hun concurrenten gelijk hadden en verschijnt in Monaco aan de start met een T-wing op de RB13.

Red Bull teambaas Christian Horner was eerder dit jaar nog totaal niet te spreken over de T-wing. Vooral toen de extra spoiler op de Mercedes van Bottas in Bahrein van zijn W08 vloog en de vloer van Max’ RB13 beschadigde was Horner witheet van woede.

Dat de T-wing überhaupt bestaat komt (letterlijk) door een gat in het reglement. Verschillende teams zoals Mercedes, Ferrari, Haas F1 en Williams hadden duidelijk scherp opgelet en de luchtgeleider vanaf het begin van het seizoen op hun auto’s gezet. Andere teams volgden het goede voorbeeld al snel, maar Red Bull bleef er op aandringen dat het ding lelijk en gevaarlijk was. Het hatelijke object moest maar snel verboden worden. Dat gebeurde uiteindelijk ook, maar pas met ingang van volgend jaar.

Maar, was Christian niet gewoon die sneuneus die BMW afkraakt omdat ‘ie stiekem groen ziet van jaloezie door de gerse 316i die de buurman op de oprit heeft staan? Het lijkt er inmiddels wel op, want Red Bull komt nu ook gewoon aan de start met het extra vleugeltje aan het einde van de haaienvin. De beloofde aerodynamische wijzigingen aan de RB13 worden hiermee ook voor de leek zichtbaar. In Spanje was er weliswaar ook al het nodige verspijkerd aan de RB13, maar je moet wel een echte aero-nerd zijn om enthousiast te worden van licht gewijzigde barge boards en dergelijke.

De makkelijke conclusie is dat we hier het definitieve bewijs zien van Newey’s bemoeienis met de auto, hoewel je natuurlijk geen genie hoeft te zijn om iets te kopiëren. Bij Red Bull willen ze echter nog niet spreken van een B-spec auto. Newey is tegenover Globo dan ook pessimistisch over de kansen van het team om de bijna-overwinning van vorig jaar te herhalen. Ricciardo was toen eigenlijk het hele weekend het snelste, maar dankzij een verkeerde pitstop-strategie ging Hamilton er met de winst vandoor.

“Vorig jaar hadden we een goed chassis, dus ondanks het gebrek aan motorvermogen konden we shinen in Monaco. Dit jaar hebben we niet het beste chassis, dus ook niet diezelfde mogelijkheid. Ik denk dat we ons moeten richten op Singapore voor de volgende kans.”

Ondanks deze nuchtere woorden van Newey gingen de rode stieren gisteren overigens redelijk hard in de vrije trainingen. Een overwinning op eigen kracht zit er wellicht niet in, maar een podium…