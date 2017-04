Nicky Romero ruilt RS6 voor RS6

De DJ en ex van Dafne Schippers doet een opmerkelijke swap.

Nardo Grey lijkt in elk geval de lievelingskleur van de 28-jarige plaatjesdraaier, maar toch had hij een goeie reden om z’n RS6 bij Vd Akker in te ruilen voor een vers exemplaar. De vorige was namelijk een gewone RS6 en de nieuwe is een RS6 Performance.

Daarmee krijgt Romero 45 pk’s extra, een 55 km/u hogere topsnelheid én een rappere standaardsprint naar 100 km/u voor z’n kiezen. De RS6 Performance heeft namelijk 605 pk, een top van 305 km/u en een 0-100 km/u sprint in 3,7 tellen. We schreven trouwens al vaker over de auto’s van Romero. Zo had hij onder meer een R8 V10 en een AMG GT S in de garage staan.

Onze rijtest met de RS6 Performance check je HIER, die met de gewone RS6 vind je DAAR.