Nieeeets is sterker dan deze ene Opel Astra

Komend weekend pakt Feyenoord voor het eerst sinds 1999 weer eens de landstitel. Als je in stijl naar de Coolsingel wilt afreizen doe je er goed aan deze Opel Astra op de kop te tikken.

Je kan natuurlijk ook in deze Mercedes SLK uitgedost met Ajax logo’s gaan, maar dat lijkt ons een net wat minder goed idee.

Enfin, na de puike prestatie van 040 tegen 020 heeft 010 dankzij het goede doelsaldo voldoende aan twee gelijkspelletjes in de resterende twee wedstrijden om de titel binnen te slepen. Maar, iedereen weet dat ze komende zondag gewoon gaan winnen bij sattelietclub Excselsior en daarmee de schaal binnenslepen. Ervan uitgaande dat de Excelsior-spelers hechten aan hun leven, is een spectaculaire ontknoping als die van vorig jaar ondenkbaar.

De titel voor de Rotterdammers is een mooie opsteker voor Opel. Al enkele jaren wordt de nieuwe landskampioen gesponsord door de Duitse fabrikant. Volgend jaar zal de merknaam overigens verdwijnen van het shirt, want eind 2015 besliste Opel reeds om na het huidige seizoen te stoppen als hoofdsponsor. Ze stoppen dus op het hoogtepunt, vlak voordat Feyenoord gaat schitteren in de Champions League.

Maar, gelukkig hebben we deze Opel Astra met een Feyenoord-livery nog! In 2015 gingen we een blokje om met de nieuwste Astra (rijtest) en kwamen we tot de volgende conclusie over de auto:

“Deze nieuwe Astra is veel beter dan het uitgaande model, maar ook saaier om te zien. Gelukkig voor Opel is de gemiddelde koper in dit segment verliefd op grijs, saai en doorsnee. Wat dat betreft staat niets een succes van de Astra in de weg.”

Wat dat betreft past de Astra dus precies bij het elftal van Feyenoord. OH NO HE DID NOT!

De Astra in kwestie is een één-punt-viertje uit 2015 en heeft nog maar 5.666 kilometers achter de kiezen. Omdat het een Innovation Edition betreft beschikt de hatchback over voldoende moderne snufjes om in contact te blijven met de buitenwereld. dat is bijvoorbeeld handig om je weg uit een stad te vinden die overspoeld is door 100.000-en voetbalsupporters. De vraagprijs bedraagt 22.950 Euro Of je ook kan aftikken met YouTube-views is niet bekend.

Bedankt Arno voor de tip!