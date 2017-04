Nieuw attractiepark van Ferrari in Europa nu geopend

Walibi voor Ferrari-adepten.

Ferrari verdient ontzettend veel geld met de verkoop van haar modellen, maar de Italiaanse autofabrikant doet meer dan auto’s bouwen alleen. Ze doen dingetjes in de Formule 1, verkopen merchandise en hebben eigen pretparken. Het eerste pretpark van Ferrari staat in Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten en onlangs werd het tweede attractiepark van het merk geopend op Europese bodem.

Geïnteresseerden zullen een tripje moeten boeken naar Spanje, want dat land heeft Ferrari uitgekozen voor het nieuwe park. Ferrari Land is onderdeel van PortAventura, het grootste themapark van het Zuid-Europese land. Het park is gelokaliseerd in Vila-seca, in de provincie Tarragona.

De grootste publiekstrekker van Ferrari Land is de Red Force. Een achtbaan die volgens Ferrari het gevoel van een ritje in een Formule 1-auto kan nabootsen. Het hoogste puntje van de achtbaan begeeft zich op 112 meter hoogte. Eenmaal de top bereikt dender je met hoge snelheid weer naar beneden. Binnen vijf seconden wordt er een snelheid van 180 km/u bereikt. Kijkend naar de snelste achtbanen in de wereld staat Red Force op plek vier. De attractie is in Europa wel de nieuwe nummer één als het gaat om de hoogste en snelste achtbanen. Een ritje vanachter je beeldscherm beleven kan via Autojunk.

Toegang tot Ferrari Land gaat in combinatie met een ticket voor PortAventura. Een toegangskaartje kost voor volwassenen 60 euro. Kinderen van vier tot en met 10 jaar en 60-plussers krijgen een korting van acht euro op de toegangsprijs. Het park biedt ook combinatietickets met een hotel. Naast Red Force zijn er nog 11 andere attracties te bezoeken binnen Ferrari Land.