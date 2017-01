Nieuw vervoer olympische sporters toch géén bierfiets

Olympische sporters reden behoorlijk lang Volkswagen, maar door een deal die het IOC maakte moest daar een einde aan komen. Gelukkig is er nu goed nieuws voor 's lands beste atleten.

Augustus jongstleden was een tumultueuse tijd voor Nederlandse freakbeasts als Dafne Schippers. De oranje delegatie in Rio was al opgeschud omdat onze lord of the rings een avondje doorhaalde in da club, waarna chef Maurits Hendriks dat incident aangreep om Yuri een medaille door de doorgesnoven neus te boren. Vervolgens werd ook nog eens bekend dat de sporters hun Veedubs zouden verliezen. Ondanks dat velen van hen rolden in een Volkswagen Up!, was de stemming ongetwijfeld down.

Het was niet eens zo dat Volkswagen een punt wilde zetten achter de lange relatie met de nationale sportbond. Zo’n samenwerking krijgt op een gegeven moment vaak juist extra waarde door een mooie historie. Bovendien waren de auto’s niet eens helemaal gratis, want de sporters moesten zelf voor een deel van de kosten opdragen. Pon sloeg er dus ook nog wat centjes uit.

Het overkoepelende Internationaal Olympisch Comité (IOC) had echter al een deal gesloten met Toyota in 2015. Tot 2024 is Toyota de exclusieve global automotive sponsor van de sportkoepel. Dientengevolge mochten de aangesloten nationale bonden, zoals het NOC*NSF, geen aparte deals meer sluiten/verlengen met de concurrenten van Toyota.

Opeens stonden de auto’s voor onze sporters op losse wielen schroeven. Van Toyota mochten de nationale importeurs zelf beslissen of ze een deal wilden sluiten met de respectievelijke nationale sportbond. Destijds namen we contact op met Louwman om te vragen of ze al plannen hadden om onze sporters uit de brand te helpen, maar op dat moment lag er nog niks concreets op tafel.