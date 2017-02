Nieuwe Audi R8 doet blub-blub in Baambrugge

Kijk als je nou vierwielaandrijving gehad had, was je tenminste niet de plomp in geplonsd. Oh wacht...

RTV Utrecht meldt dat op de Rijksstraatweg bij Baambrugge zondagochtend een Audi R8 het ruime sop van de Angstel opgezocht heeft. De Duitse bestuurder van de gele R8 (rijtest) is vermoedelijk de controle kwijtgeraakt over zijn dikbolide. Tenzij het een bewuste actie was om de voorbanden wat te koelen of iets dergelijks. De officiĆ«le lezing van de politie op Twitter luidt in ieder geval dat de man na een ‘stuurmanmanoeuvre’ in de plomp belandde.

De bestuurder is onderzocht door ambulancepersoneel maar bleek geen verwondingen te hebben. Wel vond hij de winterse wateren in de provincie Utrecht behoorlijk fris. Koud!?! Met je R8 de Angstel inrijden, dat is pas koud! Na het incident is hij door de autoriteiten afgezet bij zijn hotel in Vinkenveen.

Het saaie broertje van de Huracan verdween vervolgens bijna volledig in het water. Het is overigens de tweede keer in korte tijd dat een sportieve Audi een frisse duik neemt.



