Nieuwe F1 eigenaar en Red Bull honcho hadden geheime meeting

Cloak and dagger in de F1.

Een week na het verschijnen van het vijfde seizoen van de serie House of Cards worden we weer eens herinnerd aan de stiekeme politieke spelletjes die er in de F1 vaak gespeeld worden. Bild am Sonntag ontdekte namelijk dat er voor dit seizoen een geheime ontmoeting plaatgevonden heeft tussen twee miljardairs, te weten John Malone van Liberty Media en Dietrich Mateschitz van Red Bull.

Of de ontmoeting plaatsvond in een afgelegen blokhut weten we niet, maar de inzet van het gesprek laat zich raden. Ongetwijfeld hebben de twee via een intens spelletje Rochambeau beslist hoe ze de F1-poet gaan verdelen. Wat zouden ze doen in zo’n geval? Gewoon één ronde voor all the marbles of een best of three?

Zonder gekheid: bij het gesprek onder vier ogen zou het vooral zijn gegaan om de toekomstige motoren die gebruikt gaan worden in de F1 als het huidige Concorde Agreement afloopt. Red Bull weet dat het op dit vlak een nadeel heeft ten opzichte van de traditionele autofabrikanten en probeert er al jaren alles aan te doen om daar een einde aan te maken.

Red Bull deed bijvoorbeeld pogingen motoren los te peuteren bij Mercedes en Ferrari. Daarnaast hangt een motorendeal met VAG al jaren boven de markt. Tot nu toe is dit echter allemaal zonder resultaat gebleven, wat de renstal er al meerdere malen toe verleidde om te dreigen met een vertrek uit de sport als ze niet snel hun zin zouden krijgen.

Opvallend is echter dat Dietrich ‘Didi’ Mateschitz himself zich nu actief met de zaak bemoeid heeft. Normaal houdt de absolute eindbaas van Red Bull zich op de achtergrond als het om de details gaat. Die laat hij namelijk over aan Christian Horner, Helmut Marko en in mindere mate French Toast. Doch de onderknuppels hebben dus niet het gewenste resultaat kunnen afdwingen. Dietrich neemt zodoende het heft in eigen hand. Niet door met ‘F1 bazen’ Chase Carey, Ross Brawn of Sean Bratches te praten, want dat zijn immers ook onderknuppels. Didi babbelt alleen met Liberty Media’s eigenaar John Malone.

Wat het gesprek onder vier ogen gaat betekenen voor de F1 dat valt nog te bezien. Velen denken wel dat er technisch minder ingewikelde power units komen, wat derde partijen als Cosworth een kans geeft een competitieve motor te ontwikkelen. Net als in vervlogen dagen zijn de constructeurs dan minder afhankelijk van de autofabrikanten.

De situatie doet enigszins denken aan 1982. Toen leidde het dominant worden van de fabrieksteams met hun turbo-motoren tot een scherpe tweedeling in de sport. Er verschenen dat jaar maar 14 auto’s aan de start van de Grand Prix van San Marino, omdat een zwik teams die aangesloten waren bij Bernie’s FOCA (Formula One Constructors’ Association) de race boycotten. Zij waren van mening dat de FISA (min of meer de voorloper van de FIA) de fabrieksteams voortrok.

Gezien de nog grotere financiële belangen zal het dezer dagen wellicht niet zo ver komen. Maar ga ervan uit dat het achter de schermen af en toe knettert als een oude F1 turbo-motor. Mercedes en Ferrari zullen bijvoorbeeld hun eigen gedachtes hebben over de tête-à-tête van Dietrich en John…