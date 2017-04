Nieuwe Lincoln Navigator wijst je de weg

De weg naar het tankstation zeker?

Nou, dat zou nog wel eens mee kunnen vallen, want net als evenknie Ford Expedition is ook de nieuwe Lincoln Navigator niet langer met een V8 leverbaar. In plaats daarvan ligt er een twinturbo Ecoboost V6 met een slagvolume van 3,5 liter onder de kap. Met 455 pk kom je qua vermogen niks te kort, maar het V8-gegorgel zal gemist worden.

Aangezien de auto grotendeels gelijk is aan de Ford Expedition, is ook de nieuwe Navigator voor een groot deel opgetrokken uit aluminium. Daardoor ligt het gewicht zo’n 130 kilo lager, al heb je met 2400 kg ledig gewicht nog altijd profijt van een groot rijbewijs. Een E achter B is evenmin overbodige luxe, want met een trekgewicht van ruim 4000 kilo trek je zelfs de grootste Airstream Caravan met gemak de Rocky Mountains over.