Nieuwe Mégane RS gaat voor de FWD-kroon

Het teaseroffensief is begonnen!

Mooi momentje dus om de introductiedata even aan te stippen, dan weten de fanboys vast welke dag(en) ze in de agenda vrij moeten houden. Renault heeft over de specs van de verse Mégane RS nog heel weinig losgelaten dus in dat opzicht valt er weinig nieuws over de nieuweling te melden.

Wel weten we dat de auto voor het eerst in actie zal komen op 26 mei in Monaco. Inderdaad, dan vindt de GP van Monaco plaats en dus zal Fernando Alonso, die meedoet aan de Indy 500, de eerste kennismaking met de Mégane RS missen. We hebben uit betrouwbare bron vernomen dat de Spanjaard daar ontzettend van baalt en dat hij zich heeft opgesloten in z’n motorhome.

Terug naar de Renault. De eerste kennismaking vindt dus dit weekend plaats en de officiële onthulling volgt later dit jaar in Frankfurt. Verwacht een pk of 300 uit een flink opgekietelde viercilinder. Bovendien zijn we nu al benieuwd of Renault een gooi zal doen naar het FWD-record op de Nürburgring, dat onlangs werd neergezet door de Honda Civic Type R.