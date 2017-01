Nieuwe Mercedes E63 AMG kopen? Dit moet ‘ie kosten!

Zojuist plofte een berichtje in ons postvak met de Nederlandse prijzen van de super-E.

Eigenlijk is zo’n super-E veel spannender dan de Formule E, want de Merc maakt tenminste nog geluid. Niet zoveel meer als vóór de turbo’s, maar goed, dat is inmiddels een gepasseerd station. Enige tijd geleden praatte collega @dizono je al bij over de nieuwtjes van de nieuwe E63 ten opzichte van het vorige model. Opvallend is de standaard vierwielaandrijving, die dan echter wel weer uit te schakelen is door middel van een Focus RS-esque driftmodus. Iets soortgelijks is BMW naar verluidt van plan met de nieuwe M5.

Enfin, wat we destijds nog niet wisten is wat de nieuwe blepper van Mercedes moet gaan kosten. Maar zoals de titel van dit bericht al deed vermoeden, weten we dat nu wel. Het V8-feest begint bij 151.152 Euro. Bijna was de prijs een palindroom geweest, maar Mercedes heeft besloten daar één Ekkerman teveel voor te vragen. Voor dit bedrag krijg je de S-loze E63 AMG 4MATIC+ met 571 pk. Een stapje hoger op de ladder staat de E63 S AMG 4MATIC+. Deze variant heeft 612 pk en een prijskaartje van minimaal 161.195 Euro.

Tenslotte is er zoals het een nieuwe AMG betaamt ook nog een speciale Edition 1. Deze speciale editie kan je met de extra speciale kleur Designo Selenite grijs magno bestellen en beschikt over het AMG Nightpakket. Verder staat het speciaaltje op enorm speciale zwarte 20 inch pornojetsers en heeft ‘ie een paar kekke streepjes her en der. Uitgerust met deze extra goodies kost de E63 S AMG 4MATIC+ Edition 1 176.743 Euro.

Opdat wij niet vergeten hoeveel geld we aan Jeroen Dijsselbloem kwijt zijn bij aankoop van een dergelijke auto, hebben we ook nog even de Duitse prijzen opgezocht. Het verschil is ongeveer 40.000 Euro die direct naar de staatskas vloeit. Check de exacte cijfers hieronder in een heuse tabel.