Nieuwe topmotorisering voor Renault Kadjar

Wie een Renault Kadjar wenste, moest in het verleden genoegen nemen met maximaal 130 pk. Dat is nu verleden tijd.

Renault voegt namelijk per direct de Energy TCe 165 toe aan het Kadjar-gamma, een benzinemotor met 165 pk en 240 Nm koppel. Daar waar de TCe 130 een 1.2 liter vierpitter met turbo is, meet de TCe 165 1.6 liter. We kennen die motor -zij het met andere vermogens- onder andere uit de Megane, Talisman en Espace.

De TCe 165 is standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak en een automaat lijkt tot op heden niet te bestellen. Het maximale trekgewicht is met 100 kg toegenomen tot 1600 kilo geremd, al kan hij daarmee nog steeds niet tippen aan de DCi met 130 pk, welke 1800 kilo mag trekken.

De TCe 165 is per direct te bestellen en heeft een vanafprijs van 32.860 euro als Intense of 34.760 euro als Bose. De uitstoot bedraagt 134 gram CO2 per km, het opgegeven verbruik 6.0 l/100km. De bijtelling is voor alle auto’s met uitstoot per begin dit jaar gelijk, 22 procent dus.