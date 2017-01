Nieuwe trend op BMW’s: de two-tone achterbumper

Is dit swek, of is dit swag?

Zoals je van autoblog gewend bent zitten we nog steeds dicht op alle tune-trends in de autowereld. We beschouwen het als een van onze kerntaken om ervoor te zorgen dat onze lezers geen faux-pas begaan bij het samenstellen van hun auto. Van alcantara op je buitenspiegels tot volledig witte auto’s, we behandelen het allemaal.

Dit doen we uiteraard omdat we begaan zijn met de community, maar ook een klein beetje omdat het gewoon pijn doet als iemand denkt dat matgrauw op een auto nog kan anno 2017. Kijk, vergelijk en je zal wellicht wel zien wat we bedoelen. Welke van de vier is anders dan de andere?

De nieuwste trend die we geïdentificeerd hebben in 2017, is de BMW met de afwijkend gekleurde achterbumper. Op 15 januari kwam @thomcarspotter als deze M235i tegen in een parkeergarage.

Destijds dachten we nog dat het simpelweg ging om een schadegevalletje of iets dergelijks. Doch tien dagen later kunnen we die theorie definitief in de prullenbak gooien. In navolging van de 2-serie werd namelijk deze 1-serie met M-sport pakket vastgelegd door @kuifje. Het gaat hier dus duidelijk om een nieuwe trend.

Op zich zijn we wel te spreken over meerder kleurtjes op auto’s, mits mooi uitgevoerd. Of de gevallen hierboven daaraan voldoen, dat weten we niet zeker. Het ziet er toch een klein beetje uit alsof je schade hebt gehad en dat nog niet heb laten fixen. Laat weten wat jij vindt van deze nieuwe trend, in de comments.