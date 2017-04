Nieuwe verlengde 5-Serie krijgt Chinese jongensnaam

De G30, maar dan met 13,3 extra centimeters in de lengte.

Eigenlijk was het de bedoeling de verlengde 5-Serie te onthullen op de Shanghai Motor Show, maar de officiële persfoto’s zijn wat aan de vroege kant op het net verschenen. Toegegeven, heel spannend is het allemaal niet, het is simpelweg een 5-Serie (rijtest) met extra lange achterportieren. We moeten BMW wel nagegeven dat ze dat keurig hebben gedaan, ondanks de forse verlenging lijken de proporties op deze foto’s nog steeds op orde.

En dan de naam. Waar Mercedes en Audi kiezen voor een simpele ‘L’ achter de naam, geeft BMW haar auto een heuse Chinese jongensnaam als ook de naam van een grote rivier in de Guangxi Zhuang-regio. Kennelijk willen ze er de nadruk op leggen dat de auto in China gebouwd wordt alsmede ook gericht is op de Chinese markt. Hoe de auto dan heet?

BMW 5-Serie Li.