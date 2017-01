Nieuwjaar 2017! Zoveel auto’s fikten er af [updated]

Met de champagne van gisteren letterlijk nog in het achterhoofd, maken we de balans op. Ook dit jaar fungeerde menig auto als de brandstof voor een knallend uiteinde. Een bloemlezing.

Traditioneel luiden we met oud-en-nieuw het nieuwe jaar in met een knal en een flits. Even de boze geesten wegblazen, je kent het wel. Toch lukt dat laatste niet altijd, want de berichten over schermutselingen in de oudejaarsnacht zijn al decennia lang net zo traditioneel als het schansspringen in Garmisch Partenkirchen. Ogen worden beschadigd, hulpdiensten worden bekogeld met vuurwerk en auto’s worden afgefikt. Waar gebeurde dat laatste dit jaar zoal?

Culemborg

Al enige tijd worden autobezitters in dit Gelderse plaatsje geteisterd door een golf van automobiele vlammenzeeën. Uiteraard kon de plaatselijke pyromaan zich ook vannacht niet bedwingen. Volgens De Gelderlander gingen er twee auto’s in de hens, eentje om 04:00 uur vanochtend en eentje een paar uur eerder.

Veen

In de Brabantse heerlijkheid Veen hadden de lokale lutsers kennelijk alles op alles gezet om tenminste tijdens de nieuwsjaarsnacht hun collegae uit Culemborg bij te benen. Met succes, want ook in Veen brandden volgens het Brabants Dagblad twee auto’s af. Om een van de auto’s had een groepje halbstarken zich verzameld om de handen te warmen aan het vreugdevuur. Af en toe slingerden ze zwaar vuurwerk richting de uitgerukte brandweer voor wat extra lol. De eveneens aanwezige politie deed er volgens de verslaggeving niks aan.

De Bosch

Het is een bekend gegeven: heb je een wat groter huis dan moet je meer stoken om de boel een beetje warm te houden. Eigenlijk geldt bij gemeentes hetzelfde. Den Bosch is wat groter dan de bovengenoemde plaatsen en dus waren de stookfanaten zo verstandig om niet twee maar liefst vier auto’s aan te fikken. Eerst één, daarna nog één en daarna twéé voor de prijs van één!

Hoogezand

In het Hoge Noorden is het doorgaans wat kouder dan in het Zuiden van het land. Zo rondom de jaarwisseling kan dat net het verschil maken tussen je ruit moet krabben of niet je ruit moeten krabben. In Hoogezand besloten wat behulpzame lieden iemand te helpen met dit probleem, door de auto een beetje op te warmen. (via het Dagblad van het Noorden)



Utrecht

Baas boven baas lijkt tot op heden Utrecht te zijn. In nul-dertig zijn er tot op heden twintig auto’s geteld die tot as zijn verworden, hun eigenaren in zak en as achterlatend. Let wel, dit is de tussenstand van 02:00 uur volgens RTVU. Er kunnen er dus nog een paar bijkomen, want vorig jaar was de eindstand in de stad 36 auto’s. In de gehele provincie Utrecht brandden er destijds 63 auto’s af.

Ondanks de nodige maatregelen die getroffen zijn om dit jaar de score lager te houden, zoals het ophangen van camera’s, had de brandweer het ook vannacht weer behoorlijk druk in de Domstad. Niet alleen met brandjes blussen, want ook hier moesten ze de nodige voetzoekers zien te ontwijken tijdens hun werkzaamheden.

Enfin, tenzij je jezelf teleporteert naar een Amerikaans eilandje in de Stille Zuidzee hebben we nu gelukkig weer een heel jaar te gaan tot de volgende oudjaarsavond. Gelukkig nieuwjaar!

UPDATE: Aiii, net als je de teleurstelling verwerkt hebt…van Kenneth kregen we net een bericht doorgestuurd dat er in Breda bij de slachtoffers een nieuwe Mercedes GLA 45 AMG (rijtest) zit.