Nissan 370Z (2009-heden) – video, aankoopadvies & historie

De (Skyline) GT-R zal bij de meeste op het netvlies verschijnen als er wordt gevraagd naar sportieve Nissans. Daarmee doen ze de Nissan Z-cars te kort, want die weten al een halve eeuw liefhebbers te beroeren.

In 1969 kwam Nissan (Datsun) namelijk met de 240Z. Een sportcoupé met mooie welvingen, een atmosferische zescilinder motor voorin en achterwielaandrijving, dat is smullen voor puristen. Het concept is feitelijk niet veranderd in al die jaren, hoewel er van de 300ZX ook een versie met twee turbo’s is geleverd.

De huidige 370Z gaat al weer een tijd mee sinds 2009. In 2010 kwam de roadster op de markt en in 2012 volgde een milde facelift.

Aanbod occasions

Van de Nissan 370Z staan er slechts een handvol te koop op Marktplaats. De prijzen varieren van 20 tot 35 mille, waarbij vooral de kilometerstand bepalend is. Het meeste aanbod zijn coupés, Roadsters zijn in Nederland echt zeldzaam.

Pluspunten

Het is een echte klassieke sportauto

Rijeigenschappen

Geluid

Aandachtspunten

Carrosserie en interieur

De meest lakken zijn erg gevoelig voor beschadigingen. Controleer onder meer op steenslagschade, blaasjes en krassen. De optionele zelfhelende lak heeft daar uiteraard minder last van.

Roest! Het zou niet meer mogen voorkomen, maar de roestbescherming bij de 370Z is niet optimaal en de kwaliteit van de lak ook niet. Controleer bij de deurgrepen, wellicht ook in de deuren, de rand van de vulopening en het dak.

De gasveren van de kofferbak zijn vrij zwak en houden deze niet altijd goed open.

Krakende zijruit bij de bestuurder, dit is te oplossen met aangepaste onderdelen.

Bij de Roadsters is het van belang om het dak en de werking ervan goed te controleren.

Onderstel

Het onderstel staat nou niet bekend om zijn comfort, maar dat past natuurlijk wel bij een sportauto.

De grotere 19” velgen zien er mooi uit, maar je levert nog meer veercomfort in.

Aandrijflijn

De V6 klinkt gaaf, maar lust ook wel een slok brandstof.

Tijdens snel genomen bochten naar rechts, bijvoorbeeld bij circuit gebruik, kan de 370Z te weinig brandstof krijgen bij tank die driekwartvol of leger is. De brandstof in de tank wordt na één kant geslingerd waardoor de brandstofpomp er niet bij kan. De 370Z houdt dan in en kan ook uitvallen. Een (prijzige) oplossing is het monteren van een andere brandstofpomp.

De drukgroep van de koppeling is een bekend zwak punt. Als het koppelingspedaal plotseling niet meer goed omhoog komt, kan het dit probleem zijn.

Het achterdifferentieel kan een gierend geluid maken. Bij de nieuwere versie van het diff is het opgelost en deze heeft koelvinnen.

Elektronica

Er is een terugroepactie voor het contactslot geweest. Het is belangrijk om te achterhalen of die is uitgevoerd, want als het probleem optreedt doet de auto helemaal niets meer. Reparatie is prijzig.

