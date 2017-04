Nissan gaat onderdelen voor je oude Skyline maken

De Japanse autofabrikant bekommert zich om oude modellen met een nieuw programma.

Het is natuurlijk gaaf om een wat ouder model te kopen, maar je kunt er donder op zeggen dat er meer onderhoud om de hoek komt kijken in vergelijking met een moderne auto. Het kan soms best lastig zijn om een onderdeel te vinden waar je naar op zoek bent en dat probleem gaat Nissan voor je verhelpen als je een wat oudere auto bezit van het legendarische merk.

Later dit jaar gaat Nissan het ‘Heritage Parts Program’ op touw zetten. Een programma waar bezitters van oudere Nissan-modellen bij de Japanse autofabrikant kunnen aankloppen om officiĆ«le onderdelen te verkrijgen. De eerste auto van het Heritage Parts Program is de Skyline R32 GT-R. Nissan gaat onderdelen die in deze auto worden gebruikt opnieuw produceren. Zo kun je letterlijk een gloednieuwe R32 GT-R opbouwen mits je genoeg pegels hebt.

Het programma zal na de lancering verder worden uitgebreid met onderdelen van andere modellen. Het Heritage Parts Program moet vanaf deze herfst van start gaan. Wat de onderdelen gaan kosten is niet bekend. (via Drivetribe)

Foto: Skyline via @mk1racer op Autojunk