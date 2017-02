Nissan Navara’s knakken bij bosjes door roestproblemen

Boze Nissan-eigenaren hebben zich verenigd en eisen dat Nissan de Navara's terugroept voor reparatie.

In 2004 kwam Nissan met de tweede generatie Navara (codenaam D40) op de proppen, een voor Europese begrippen flinke pickup die uiteraard op een separaat ladderchassis staat. Kennelijk laat de roestpreventie nogal te wensen over, waardoor al aardig wat Navara’s hun rug hebben gebroken toen de laadbak of trekhaak werd benut. Met name op het punt tussen de cabine en de laadbak lijkt het roestspook flink huis te houden, met heel wat foto’s van Navara’s die letterlijk door midden zijn geknakt als resultaat.

Boze eigenaren hebben zich midden 2016 op Facebook verenigd en de groep groeit nog altijd gestaag. Hoewel velen de groep ook gebruiken om hun nieuwe bullbar te showen of smoked achterlichten te verkopen, komen er wel degelijk flink wat voorbeelden van geknakte Nissans voorbij. De laatste dagen is de groep er met name in het Verenigd Koninkrijk in geslaagd de media te vinden. Via kranten als de Daily Mail en The Telegraph roepen ze Nissan op hun auto’s terug te roepen en te repareren. Dat Nissan vooralsnog niet thuis geeft heeft sommige Navara-rijders echter al tot drastischere maatregelen gedwongen.

Wel moet worden opgemerkt dat dit probleem in principe bij elke auto met een ladderchassis kan optreden en dan met name bij pickups. Bij deze auto bestaat de body doorgaans niet uit één deel, waardoor hieruit geen extra stijfheid wordt verkregen. Daarnaast wordt de laadbak vaak veel en stevig belast of hangen er flinke trailers aan de trekhaak. Dat er echter zoveel voorbeelden zijn van relatief jonge Nissan Navara’s met dit probleem lijkt er echter op te wijzen dat deze auto er bovengemiddeld veel last van heeft. Cijfers om dit te onderbouwen zijn er helaas niet.

Ook in Nederland is dit model geleverd en het lijkt dan ook geen slecht idee om als (potentieel) eigenaar even goed de staat van het chassis te inspecteren en indien nodig te beschermen tegen roest of te verstevigen. Via dezelfde Facebookgroep zijn verstevigingsplaten te koop die je op de bewuste plek op het chassis kunt lassen.