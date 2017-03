Nissan Qashqai facelift oogt lekker fris

Om met collega @Jaapiyo te spreken: ik graaf die nieuwe designtaal van Nissan wel.

In navolging van bijvoorbeeld de verse Micra krijgt ook de gefacelifte Qashqai dat kenmerkende neusje. Lekker fris, lekker anders en bovendien niet over the top. Hou ik van! Bovendien is het nieuwe model leverbaar met ProPilot, een soort voorproefje op een volledig autonome modus waarmee de Qashqai op snelwegen zelfstandig remt, accelereert en stuurt.

Naast het exterieur werd natuurlijk ook het binnenste van de SUV/crossover op punt gezet met mooiere materialen en een nieuw multifunctioneel stuurwiel. Het infotainment-systeem werd eveneens aangepakt en een Bose-geluidsinstallatie met zeven speakers staat vanaf nu op de optielijst.

Bekijk de nieuwe Qashqai vanuit alle hoeken in de gallery, je vindt daar natuurlijk ook plaatjes van het interieur. Een rijtest met de allereerste Qashqai check je HIER, inclusief verrasing.