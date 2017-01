Nissan Vmotion 2.0 Concept: zo gaan Nissans eruitzien

Bijna dan...

Nee, er is geen Nissan Vmotion 1.0 Concept. De naam duidt op de grille van nieuwe Nissan-modellen als de Micra, die eveneens luistert naar de naam Vmotion. Deze Vmotion 2.0 moet dus laten zien wat de toekomst van Nissan’s design in het algemeen in petto heeft en meer specifiek hoe vermoedelijk de volgende generatie Altima eruit gaat zien. Dat is een nogal suffe sedan voor de Amerikaanse markt, zeker nu hij naast de vernieuwde Maxima in de showrooms aldaar staat.

Wat we terug gaan zien op toekomstige Nissan-modellen zijn de scherpere lijnen en de grotere grille. Het ‘zwevende’ dak zagen we al eerder op de Micra en Maxima en lijkt dus een blijvertje. Ook de autonome techniek waarmee Nissan deze Vmotion 2.0 Concept uitrust gaat in de toekomst natuurlijk gewoon naar productiemodellen komen. Wat we zeer waarschijnlijk niet binnen afzienbare tijd terug zullen gaan zien zijn de suicide-doors, de enorme wielen met carbon spaken en de carbon raamstijlen.