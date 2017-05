NL F1-fans maakten groot feest van de Spaanse GP

Cliché van de dag: waar een klein land groot in kan zijn.

Helaas viel er voor Max-fans gisteren weinig te vieren. Op het circuit waar Verstappen vorig jaar nog z’n eerste overwinning pakte door in de slotfase knap Kimi Raikkonen achter zich te houden, was het gister al na één bocht over met de pret.

Extra zuur voor alle Nederlandse fans die waren afgereisd naar Montmeló, maar zij gingen vrolijk verder met feestvieren. Bij bocht 12 was een zogeheten Max-tribune ingericht waar de kleur oranje uiteraard overheerste en wij Nederlanders weten wel hoe je een lekker sfeertje bouwt. Zowel Hamilton als Vettel als Ricciardo zei er iets over.

Ricciardo:

It’s nice, weather was good, the fans were good. So it’s good. Actually I noticed on the in lap, I think it was turn 12, it looked like a dedicated Max sort of fan club, all in orange, and maybe they were doing it for everyone but they seemed to actually give me a lot of love so… they seemed pretty cool so obviously they were still hanging around and showing support. I’m sure they support Max but maybe, as a team, they love Red Bull so that was nice to see.