NL’er stopt geld in 996 in hoop op waardevermeerdering

Alles beter dan het geld op je bank laten staan.

Gisteren maakte Triodos bekend als eerste Nederlandse bank 0% rente te rekenen over het spaargeld dat klanten op hun rekening hebben staan. De rente ligt al jaren bizar laag en de vrees is dat andere banken het voorbeeld van Triodos gaan volgen.

Klanten zijn de dupe en zoeken andere mogelijkheden om toch iets met het spaargeld te doen. Mensen investeren in vastgoed, kunst, gaan beleggen of kiezen voor de aanschaf van een bijzondere auto. In de Telegraaf van vandaag valt te lezen (betaalmuur) hoe Peter uit Hardinxveld-Giessendam een deel van zijn spaarcenten in een 911 Carrera (996) heeft gestopt. Mede dankzij het Spiegelei-Effekt is de 996 de meest toegankelijke 911 ooit. Een snelle blik op Marktplaats leert dat goedkope 911’s, op een import-uitzondering na, vrijwel allemaal 996jes betreffen. De 911 scoor je al voor minder dan 20.000 euro.

De 911 van Peter heeft 187.000 kilometer op de teller staan en de Porsche-bezitter verwacht dat de waarde van de auto zal stijgen noch dalen. Hij nam de proef op de som door de 911 te kopen. Hij neemt hier een risico, maar niets doen met je geld levert vrijwel helemaal niets op. “..de waardevastheid zit denk ik wel goed.”

Een reguliere 996 is misschien niet de beste investering, maar er zijn tal van auto’s die wel potentieel meer waard gaan worden. We kwamen als eens eerder met investeringstips op het gebied van vierwielers, en ook DIT lijstje met toekomstige klassiekers is het waard om onder de loep te nemen. Sommige auto’s uit het laatstgenoemde artikel zijn in de tussentijd overigens al sterk in waarde gestegen, zoals de BMW 1M en de Mercedes SLS AMG. De verwachting is dat de lage rente de komende jaren nog wel blijft aanhouden.

Foto: een 911 (996) op Autojunk via @jessekiek ter illustratie. Met dank aan Dennis voor de tip!