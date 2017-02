NL’ers drinken veel meer Red Bull, met dank aan Max

Bedankt Max!

De A-merken Top 100 van 2016 werd vandaag gepubliceerd in Foodmagazine. Dit is een jaarlijkse lijst waarbij alle A-merken in de supermarktbranche op een rijtje worden gezet door marktonderzoeker IRI. Tot dusver heeft dit inderdaad geen zak met auto’s te maken, maar wacht! De lijst over het afgelopen jaar toont namelijk iets opmerkelijks.

2016 was namelijk het jaar dat ook mainstream media de Max-mania te pakken kreeg. Opeens wist zelfs je zure tante uit Beverwijk wie Max Verstappen was. De F1-coureur lijkt niets anders in zijn kast te hebben hangen dan zijn Red Bull-outfit. Max spotten in vrijetijdskleding is, met uitzondering van plaatjes op zijn Insta, behoorlijk lastig.

Verstappen heeft de merknaam van Red Bull een behoorlijke boost gegeven en dit brengt ons terug naar de A-merken Top 100. Producten en dranken met veel suiker kampen doorgaans met een lagere omzet. Ze zijn slecht voor de gezondheid en dus laat men deze producten vaker links liggen. Anders krijg je nooit een killerbody natuurlijk.

Bij Red Bull werd echter een plus van maar liefst 17 procent genoteerd. Volgens IRI commercieel directeur Paul Houtepen heeft de energiedrankjesfabrikant dit te danken aan onze Max. Het merk stond in de lijst op nummer 60 en staat nu op 48. De populariteit van Red Bull is in Nederland geroeid door de grote aandacht voor de succesvolle F1-coureur. Het drankje is ook verkrijgbaar zonder suiker, mocht je willen besparen op ziektekosten voor de tandarts.