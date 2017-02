NL’se villa met ruime garage heeft Amerikaanse trekjes

Mocht je hiervan houden: koop dan!1!

De luchtfoto van dit huis doet me denken aan de bekende villa’s in Bevery Hills. Zo glamoreus is het allemaal niet, want deze villa staat gewoon in het Zuid-Hollandse Giessenburg. Het gaat om een vrijstaand huis met een garage waar je tot zes auto’s kunt stallen. Met drie garagedeuren kun je meteen die befaamde scène uit 2 Fast 2 Furious naspelen. Wel dien je zelf de betreffende politieauto’s regelen.

Maak je geen zorgen over de hellingbaan als je de garage uit komt rijden in de winter. Deze is verwarmt zodat je achterwielaangedreven pk-monster niet vast komt te staan. De villa stamt uit 2001 en beschikt onder andere over een zwembad, bioscoop- en fitnessruimte en een zonnebankkamer.

Tevens ligt het huis aan het water, waardoor je in de zomer kunt varen met je speelbootje richting het Biesbosch. Op de gezinsvilla kan worden geboden met een vanafprijs van ruim 1,8 miljoen euro.