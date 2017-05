No matter what: de wegen raken steeds voller

Tenzij er een superheld komt die alle problemen gaat aanpakken.

Dat is de uitslag van het vandaag gepubliceerde vierjaarlijkse rapport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in Marvel-taal. De overheid verwacht dat het verkeer op de Nederlandse wegen zal blijven toenemen. Of het nu goed gaat met onze economie of niet.

De overheid heeft op dit moment plannen op het gebied van infrastructuur tot en met 2030. Het vierjaarlijkse rapport is huiswerk voor het aanstaande kabinet, dat met plannen moet gaan komen voor de periode na 2030. De grootste uitdagingen liggen in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven.

Ook worden Zeeland, Limburg en Noord Nederland genoemd. Dit zijn zogenaamde krimpgebieden: gebieden waar de mobiliteit afneemt. De overheid moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat het openbaar vervoer goed blijft functioneren. Een nu al veelbesproken en gevoelig onderwerp is het eventueel invoeren van kilometerheffing, al is nog niet duidelijk hoe de overheid dit wil gaan toepassen mocht het zover komen.

Minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) hebben het rapport vandaag gestuurd naar de Tweede Kamer.

Fotocredit: @amazingwheelsniels op Autojunk