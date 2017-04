Nu te bestellen: de Audi e-tron Quattro

We hebben de uiteindelijke productieversie van de elektro-SUV nog niet eens gezien, maar je kunt nu al een bedrag inleggen om zeker te zijn van een plaatsje op de lopende band.

In EV Paradise, beter bekend als Noorwegen, kunnen enthousiastelingen alvast 20.000 kronen inleggen om alvast een e-tron Quattro te reserveren. Dat bedrag is omgerekend zo’n 2.200 euro. De volledig elektrische SUV krijgt naar verluidt een actieradius van meer dan 500 kilometer dankzij een 95 kWh accupakket.

Qua formaat komt de e-tron Quattro tussen de Q5 en de Q7 in. De auto staat volgend jaar bij de dealer en krijgt een vermogen van 435 pk. Wie op weg naar z’n schoonouders net even wat extra power nodig heeft drukt op de boost-knop, waarmee het vermogen stijgt naar 503 pk. Het koppel bedraagt in die modus een bandenrokende 800 Nm en de sprinttijd van 0-100 km/u is 4,6 tellen. Niet slecht! De e-tron Quattro wordt trouwens in België gebouwd.

De power wordt op alle vier de wielen geleverd met behulp van drie elektromotoren (twee achter, één voor) en de topsnelheid ligt op 210 km/u. Ook niet onbelangrijk: je kunt maar liefst 615 liter aan spul kwijt in de kofferbak. Verwar dit ding overigens niet met de onlangs onthulde e-tron Sportback Concept. (via: Inside EVs)