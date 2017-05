Nyck de Vries wint Formule 2 race in Monaco!

Het zijn mooie tijden voor de Nederlandse autosport.

Nyck de Vries heeft gisteren het goede voorbeeld aan Max gegeven en de Formule 2 sprintrace op zijn naam geschreven in de straten van Monaco. Voor degenen die nog een beetje achterlopen: de GP2 heet vanaf dit jaar de Formule 2. Algemeen wordt de klasse beschouwt als dé opstapklasse naar de Formule 1, hoewel tegenwoordig steeds meer jonge talenten het kampioenschap overslaan en anderen juist jarenlang in de F2 blijven hangen.

Enfin, de Nederlandse coureur van Rapax pakte in race 1 de zevende plaats. De F2 werkt met een ‘omgekeerde grid’ voor race twee, waarin de eerste acht finishers van de eerste race in omgekeerde volgorde mogen starten voor de tweede race. Nyck mocht dus van start gaan vanaf de tweede positie, vlak achter zijn Venezolaanse teamgenoot Johnny Cecotto junior.

Cecotto is zoals de naam al doet vermoeden de zoon van Johnny Cecotto senior, voormalig motorsport kampioen en in de F1 teamgenoot van Ayrton Senna bij Toleman. Hij is misschien wel het beste voorbeeld van iemand die in de F2 is blijven hangen zonder écht uitzicht te hebben op een F1-zitje. Snel genoeg om met al zijn ervaring een nuttige kracht te zijn voor F2 teams, niet snel genoeg om een zitje in de F1 af te dwingen.

Nyck, die al sinds 2010 deel uit maakt van McLaren’s opleidingsprogramma voor jonge coureurs, doet er dan ook goed aan zijn teamgenoot dit jaar te verslaan. In Monaco lukt hem dat door bij de start meteen de kop te pakken en die daarna niet meer uit handen te geven.

Dankzij het geslaagde weekend is de Vries nu opgeklommen naar de tiende plaats in het kampioenschap met 27 punten. Het gat met de top is echter groot. Ferrari-junior Charles Leclerc staat eerste met 77 punten. Onlangs werd teambaas Zak Brown van McLaren nog gevraagd of hij nog steeds kansen ziet voor Nyck om ‘de nieuwe Stoffel’ te worden. Zak antwoordde bevestigend. Realistisch gezien moet Nyck daarvoor echter nog beter gaan presteren in de F2, hoewel hij daarbij deels afhankelijk is van zijn team.

Maar goed, de champagne proeven op het hoogste trapje van het podium in een hoge raceklasse, dat pakken ze de man uit Sneek in ieder geval niet meer af.