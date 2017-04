Occasion: overpriced E30 M3

Een interessant tweedehandsje voor de BMW-adept.

De M3 (E30) is, als we de kenner moeten geloven, eigenlijk de meest uitgebalanceerde, racy auto ooit. Als God zelf een auto zou bouwen werd het dit ding, da’s een beetje de tendens. Of dat de prijs van 49.950 euro rechtvaardigt?

De auto uit 1988 staat er aan de foto’s te zien nog prima bij, maar heeft in z’n leven al wel 306.000 kilometer onder de wielen door laten rollen. Da’s niet mals. Wel heeft het beestje niet al te lang geleden een revisie gehad en zwart in combinatie met die rode pinstripe raakt bij ons in elk geval de juiste snaar.

Een overzicht met hete M3’tjes vind je trouwens HIER.

Dank aan Rachid voor het tippen!