Occasiontip: getunede ML63 AMG op grijs kenteken

Zie hier het afdankertje van een ondernemer met een gezonde behoefte aan pk's.

Het grijze kenteken is niet door iedereen geliefd. Veel mensen zijn van mening dat het oneerlijk belastingvoordeel oplevert. Natuurlijk zijn er hardwerkende ondernemers die korting op de BPM en wegenbelasting verdienen, maar er zijn ook profiteurs. En in Nederland gunnen we elkaar nu eenmaal weinig.

Maar goed, dat terzijde: een auto op grijs kenteken is doorgaans een bestelbusje. Soms worden er echter ook personenauto’s tot bestelbus verbouwd en daarvan hebben we hier een goed voorbeeld: een Mercedes ML63 AMG uit 2012. De beul heeft 115.000 kilometer op de teller, wat in ieder geval betekent dat de vorige eigenaar in een paar jaar tijd goed wat heeft afgedragen aan accijnzen. Een ML63 AMG loopt niet bepaald 1:15 namelijk. We vermoeden bovendien dat deze ML63 nog net iets meer gelust heeft dan de fabrieksopgave, want het blok is middels chiptuning opgekrikt tot 622 pk, ruim meer dan de standaard 525 paarden die normaal onder motorkap schuilen.









De auto is full options uitgevoerd, in zwarte lak met licht leer op de voorstoelen én de achterbank. Huh, achterbank? Ja, want alle spullen om de auto terug te bouwen voor een geel kenteken zijn bij de auto aanwezig. De vorige koper kreeg de financiering niet rond, dus hij is nog te koop.

Met dank aan Rachid voor de tip!