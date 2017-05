Officieel: Belastingdienst geen toegang tot snelwegcamera’s

"Jullie spelen met mijn privé!"

Voor een lange tijd had de Belastingdienst een deal met de politie. De overheidsinstelling kreeg beelden verstrekt van de ANPR-camera’s langs de weg. Deze camera’s registreren dagelijks kentekens van auto’s op de Nederlandse wegen. Op deze manier kon de Belastingdienst in de gaten houden of zakelijke auto’s niet teveel privékilometers maakten en of geschorste auto’s toch niet stiekem werden gebruikt om zo motorrijtuigenbelasting te ontduiken.

In februari werd door de Hoge Raad bepaald dat deze constructie niet langer door mocht gaan. Middels een uitspraak werd duidelijk dat de politie niet beelden mag delen met instanties zoals de Belastingdienst. Vandaag is bekend geworden dat de fiscus inderdaad geen toegang meer heeft tot de snelwegcamera’s. Dat heeft een woordvoerder van de Belastingdienst tegenover het ANP bevestigd.

De politie gebruikt de ANPR-camera’s om onder andere verdachten op te sporen. De Belastingdienst is nu bezig een oplossing te vinden voor het probleem, aangezien ze nu niet mee kunnen koekeloeren op de camera’s van de politie.

Foto: Supra via @kuifje op Autojunk