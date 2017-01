Officieel! Ecclestone is niet meer de grote F1-baas

De kogel is door de kerk, het tijdperk Ecclestone zit erop.

Even iets rechtzetten in de titel, voor we een leger advocaten achter ons aan krijgen. BE blijft natuurlijk een F1-baas, alleen niet meer op papier. Dat stokje wordt overgenomen door Liberty Media-baas Chase Carey. Het afscheid van Ecclestone hing al een poos in de lucht. Eerder vandaag schreven we zelfs nog dat de grote kleine man mogelijk volgende week de snor drukt. Zo ver kwam het niet eens.

Auto, Motor und Sport sprak vandaag met de hoogbejaarde Brit. BE lijkt nogal verbitterd, afgaande op de (naar het Duits vertaalde) citaten van AM und S. Vertalen naar het Nederlands maakt de boel er niet beter op, dus we zullen het kort voor je samenvatten.

Bernie is vandaag ontslagen door Liberty Media, hij is F1-baas af. Wel kreeg BE nog een aanbod om als een soort erevoorzitter verbonden te blijven aan de Formule 1, hij weet verder niet wat daar de bedoeling van is. Ecclestone sluit het interview af met een staaltje onverdunde Engelse humor.

“Misschien bezoek ik nog weleens een Grand Prix, ik heb nog steeds veel vrienden in de Formule 1. Bovendien heb ik genoeg geld om een kaartje te kunnen kopen.”

Is dit een baas, of is dit een baas? Het is een ex-baas. Maar nog steeds een baas.