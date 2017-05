Officieel: de BMW 8 Serie Concept

Eindelijk, weer een leuke en originele BMW. Dit is de BMW Concept 8 Reeks, de essentie van een hedendaagse BMW coupé.

Zo presenteert BMW deze conceptwagen; een hedendaagse BMW coupé. Een auto die de toon zet voor een aankomend BMW model. Deze nieuwe 8-serie moet namelijk de huidige 6-serie gaan vervangen. De nieuwe BMW 8 Serie zal in 2018 gelanceerd worden als onderdeel van het grootste modellenoffensief in de geschiedenis van de BMW Group.

De auto -met 21-inch velgen- is dit weekend te zien tijdens het Villa d’Este concours in Italië:

The number 8 has always represented the pinnacle of sports performance and exclusivity at BMW… The forthcoming BMW 8 Series Coupe will demonstrate that razor-sharp dynamics and modern luxury can go hand-in-hand. This will be the next model in the expansion of our luxury-car offering and will raise the benchmark for coupes in the segment. In the process, we will strengthen our claim to leadership in the luxury class.